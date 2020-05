Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avevano promesso grandi novità per gli estimatori ed hanno mantenuto la promessa. La coppia nata dal Grande Fratello Vip, ha deciso di produrre delle mascherine molto simpatiche in questo momento particolarmente drammatico per il nostro paese (ma anche per l’intero mondo).

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez realizzano delle mascherine: la reazione dei fan

Finalmente possiamo mostrarvi il nostro nuovo progetto ideato da me e Ignazio in collaborazione con il nostro amico Gianpiero e i ragazzi di MB Wear, anche in un momento così difficile, abbiamo voluto continuare a sorridere e far sorridere! Vi ricordo che parte del ricavato sarà̀ devoluto alla Caritas per dare un sorriso anche alle persone più̀ in difficoltà.

A fare eco alle parole di Cecilia Rodriguez anche il fidanzato Ignazio Moser:

L’idea di queste mascherine è nata dal desiderio mio e di Cecilia di continuare a rivolgere un sorriso alle persone che incrociamo per strada e di strapparne uno a loro. Insomma, volevamo continuare ad apparire noi stessi, anche con il filtro della mascherina! L’unione fa la forza! Grazie grazie grazie ai tantissimi che hanno già acquistato la nostre mascherine, speriamo che siano modo per tornare e far tornare a sorridere tanta gente che in questo periodo, purtroppo, il sorriso lo aveva perso.

