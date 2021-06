Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti per un figlio? “Vogliamo diventare genitori”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto genitori? Tra le pagine di Nuovo TV, un “virgolettato” parlerebbe della volontà, da parte della coppia, di mettere in cantiere un figlio per allargare la famiglia.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti per un figlio?

Durante la permanenza di Ignazio Moser in Honduras, Cecilia Rodriguez ha seguito i lavori di ristrutturazione della casa in cui i due piccioncini si trasferiranno presto, insieme alla cagnolina Aspirina.

In attesa di allargare la famiglia… Per il momento, le intenzioni nuziali della coppia sembrano aver ceduto il passo a un altro dolce progetto, così come riporta Nuovo TV:

“E da tempo che vogliamo diventare genitori”, ha detto Moser all’inizio dell’anno. “Ho sempre espresso il desiderio di essere mamma”, ha aggiunto la sua metà, sulla scia dell’entusiasmo dato dalla notizia di un nuovo, imminente arrivo. Già zia di Santiago, il bimbo di otto anni frutto dell’amore tra la sorella maggiore Belen Rodriguez e il conduttore Stefano De Martino, Cecilia è impaziente di coccolare la nipotina che arriverà tra qualche settimana. L’estate di Ignazio e Cecilia sarà quindi all’insegna dei “lavori in corso”. Per terminare la casa dei loro sogni e per allargare la famiglia.