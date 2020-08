Sarebbe naufragata la relazione d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nel nuovo numero di Chi Magazine uscito proprio stamane, il buon Gabriele Parpiglia svela i motivi della effettiva rottura e cosa ha convinto la coppia a voltare pagina e mettere un punto (non definitivo).

Ignazio Moser ha prolungato i suoi impegni a Lisbona, poi si trasferirà dalla sorella Francesca per concludere le vacanze. Nel frattempo ha silenziato i social e dal 16 agosto non pubblica alcuna immagine (almeno fino a questo momento). Cecilia Rodriguez invece è tornata a Milano e su Instagram si mostra in pose sexy da “ragazzina”, come si definisce lei stessa.

La Rodriguez è in casa con il fratello Jeremias e la fidanzata di lui. Chi scrive durante queste vacanze ha ascoltato la versione di Moser: innamorato della sua Cechu, non riesce a gestire la gelosia di lei e, dopo il lockdown e la convivenza forzata, ha sentito l’esigenza di vivere in libertà e “staccare”. Da quel momento è iniziato un lungo tira e molla fino alla rottura.

Poi Ignazio si è goduto la Costa Smeralda insieme con Andrea Damante, lontano da Cecilia e vicino – questa è una new entry – alla modella Caterina M Bernal. Sui social, nelle foto sexy di lei in sardegna, appaiono i like di Moser. Una frequentazione momentanea. Ma Cecilia, attenta a tutto, non ha preso bene questo ennesimo segnale da parte del fidanzato. L’amore tra i due è ancora forte, ma saprà reggere a questa onda d’urto estiva?