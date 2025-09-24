Ignazio Moser assente al compleanno di Belen: il motivo svelato

Assente Ignazio Moser dal compleanno di Belen Rodriguez, ecco perchè.

Ignazio Moser assente al compleanno di Belen Rodriguez: spunta il motivo

Lo scorso 20 settembre Belen Rodriguez ha spento 41 candeline, circondata dalle persone a lei più care. Il compleanno si è svolto in modo intimo e tranquillo, con un pranzo in famiglia al quale ha preso parte anche Cecilia Rodriguez, mettendo così a tacere le voci su un presunto allontanamento tra le due sorelle.

I fan più attenti, però, non hanno potuto fare a meno di notare una grande assenza: quella di Ignazio Moser, marito di Cecilia. A fare chiarezza ci ha pensato il settimanale Chi, che ha spiegato meglio la dinamica dell’evento.

“Belen Rodriguez festeggia 41 anni e lo fa con le persone più importanti della sua vita: i suoi genitori, Gustavo e Veronica, i suoi fratelli, Jeremias e Cecilia, i suoi figli, Santiago e Luna Marì. E nessun altro. Perché Belen ha potuto sempre contare su di loro, anche nei momenti difficili. Gli amori passano, la famiglia resta.”

Svelato il retroscena e il motivo

Secondo quanto riportato dalla rivista, l’assenza di Moser non deve essere interpretata come un segnale di tensione, né tra lui e Belen né tra le sorelle. L’evento era semplicemente dedicato al nucleo familiare più stretto, e Ignazio in quel momento si trovava altrove.

“È poi successo che Belen e Cecilia si sono allontanate. Colpa dei diversi stili di vita, colpa di terze persone? Può darsi. Ma l’assenza di Ignazio Moser a questo compleanno non è un indizio. Perché, come vediamo, si trattava di un pranzo in famiglia. E le due sorelle sono di nuovo insieme. Hanno lasciato passare l’estate, hanno trascorso le vacanze in luoghi diversi ma, tornate a Milano, e a pochi giorni dall’arrivo di Clara Isabel, si sono ritrovate. Ricostruendo un rapporto che è fra sorelle. Due sorelle diverse, ma unite. Riconoscenti l’una all’altra per esserci sempre state. E nessuno potrà cancellarlo.”

Il rapporto tra Ignazio e la famiglia Rodriguez

Il magazine ha anche approfondito il possibile ruolo di Ignazio nel periodo di distanza tra Belen e Cecilia. Nonostante alcune indiscrezioni, sembra che non ci siano motivi gravi dietro l’allontanamento.

“Gira voce che al centro della lontananza fra le sorelle ci sia qualcosa che lo riguarda. Di certo Ignazio ha sposato Cecilia, stanno formando una famiglia. \[…] Fra lui e Cecilia l’amore è nato quasi otto anni fa, nella Casa del Gf Vip. \[…] Ci sono stati momenti difficili anche all’interno della coppia. Ma oggi stanno per vivere una gioia che li unirà per sempre. E Belen tiene a Cecilia. È la sorella maggiore, ed è chiaro che sia protettiva. Ignazio ha sempre avvertito la figura importante di Belen. Che non è diplomatica, anzi, è molto diretta. Ma, alla fine, Belen e Moser hanno una cosa in comune: l’amore per Cecilia.”

La giornata del compleanno, quindi, è stata un’occasione per ritrovare l’armonia tra sorelle. Quanto a Moser, lui stesso ha condiviso sui social un’immagine che lo ritraeva in Emilia Romagna, mentre partecipava a un evento pubblico. Nessun mistero, solo una coincidenza di impegni.