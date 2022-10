Il papà di Antonella Fiordelisi, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, parla della storia d’amore (molto breve) che ha avuto la figlia con Ignazio Moser nel 2017, svelando che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe mentito.

Stefano Fiordelisi ha ribadito che la figlia, nel corso degli anni, avrebbe particolarmente sofferto per colpa degli uomini e le relazioni con loro e, proprio due di loro, avrebbero mentito:

Non abbiamo conosciuto Ignazio perché è stata una storia durata qualche mese. Era il 2017 e Ignazio aveva fatto di tutto per conoscere Antonella dopo averla vista sui social. Devo ammettere che a mia figlia lui piaceva, ma non era innamorata, invece lui era pazzo di lei . A un certo punto mia figlia ha voluto chiudere i ponti. Mi dispiace che lui, una volta diventato famoso, abbia detto bugie su mia figlia, affermando addirittura di averla lasciata lui.

Il padre di Antonella ha parlato anche di Francesco Chiofalo:

Francesco ci piaceva, è anche venuto tante volte qui a casa da noi a Salerno e per me e mia moglie era davvero quasi come un figlio. Poi però Antonella ha scoperto un suo tradimento e benché siano tornati insieme, mia figlia non è più riuscita a fidarsi e anche noi abbiamo preferito non ospitare più a casa. Alla fine Antonella ha deciso di lasciarlo.