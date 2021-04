Ignazio Moser non è ancora approdato all’Isola dei Famosi ma è stato già decretato vincitore dell’edizione. A dirlo è stato Akash Kumar, ex naufrago e modello, intervenuto ieri nel corso della nuova puntata di Casa Chi, il format web di Chi Magazine. Dopo aver a lungo parlato della sua esperienza nel reality, seppur molto breve, ha detto la sua anche sul fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Akash Kumar sembra avere le idee chiare su chi potrebbe vincere questa edizione dell’Isola dei Famosi ma soprattutto sui protagonisti del reality. Qualcuno lo ha deluso, come ammesso dallo stesso modello. Ecco le sue parole:

Chi ho visto di vero lì dentro? Io ho pianto con due persone lì dentro: Brando Giorgi e Paul Gascoigne […] Gilles Rocca è cambiato non lo riconosco più. Penso che voglia abbandonare. Non lo so cosa ha… Ma poi tutta questa strategia contro Myrea. Lei ha una storia dietro, mantiene i suoi genitori e tutti quanti a nominarla.