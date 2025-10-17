Ignazio infuriato con Belen dopo il parto di Cecilia: i motivi

Ignazio Moser sarebbe infuriato con Belen dopo il parto della sua Cecilia, ecco perchè.

Ignazio Moser infuriato con Belen Rodriguez dopo il parto di Cecilia: cosa è successo davvero

Non si placano le tensioni all’interno della famiglia Rodriguez, che ormai da tempo vive momenti di attrito. L’ultimo episodio si sarebbe verificato in un’occasione molto speciale: la nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, noto esperto di gossip, Ignazio sarebbe andato su tutte le furie per un gesto inaspettato da parte di Belen. La showgirl argentina, presa dall’entusiasmo, avrebbe annunciato in anticipo la nascita della nipotina attraverso una storia su Instagram, prima che fossero i genitori stessi a farlo.

L’annuncio anticipato che ha fatto infuriare Moser

Stando alle ricostruzioni, Belen avrebbe condiviso la notizia dell’arrivo della piccola Clara Isabel con un post poi rimosso poco dopo. Ma ormai la notizia aveva già iniziato a circolare e la “festa social” era compromessa. Solo successivamente Ignazio ha pubblicato un messaggio ufficiale per annunciare la nascita, confermando ciò che era già trapelato. Pare che, nel frattempo, Moser abbia chiesto a Belen di cancellare tutto immediatamente.

Un gesto forse impulsivo ma che, secondo Venza, ha acuito frizioni già esistenti tra Belen e il cognato. L’armonia familiare, dunque, sembra essere stata messa nuovamente alla prova.

Belen nel frattempo.. in gran silenzio

A far discutere ancora di più è stata l’assenza di messaggi pubblici da parte di Belen, che dopo l’annuncio anticipato non ha più fatto riferimento né alla sorella né alla nascita della nipotina. Nessun post, nessuna storia di congratulazioni: un silenzio che molti hanno interpretato come conferma dei dissapori.

Anche il modo in cui la notizia è stata comunicata dai neo genitori ha sollevato curiosità. Ignazio ha condiviso da solo l’annuncio, senza una dichiarazione congiunta con Cecilia, cosa piuttosto insolita per una coppia tanto affiatata. Solo il giorno seguente la neomamma è apparsa sui social, condividendo la sua gioia per l’arrivo della bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

I contrasti tra Belen e Ignazio: le tensioni precedenti

Non è la prima volta che si parla di rapporti difficili tra Belen e Ignazio. Già durante la gravidanza di Cecilia, le due sorelle si sarebbero allontanate per lunghi periodi, forse proprio a causa del compagno di Cecilia. Alcuni rumors, confermati da Gabriele Parpiglia, parlano di una forte frizione nata da un video controverso che coinvolgeva Belen e un certo Andrea, amico stretto di Moser. Non è chiaro il contenuto del filmato, ma sarebbe stato sufficiente a creare un clima di freddezza tra Belen e il cognato.

Durante il nono mese di gravidanza c’era stato un tentativo di riavvicinamento tra le sorelle, culminato in una cena di famiglia alla quale, però, Ignazio non aveva preso parte. Un’assenza che ora, alla luce dei fatti recenti, appare ancor più significativa.