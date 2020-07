Estate, mare e tempo di relazioni bollenti. Dopo presunti flirt con protagonisti Belen, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Mariana Rodriguez, Dagospia lancia nuove indiscrezioni e presenta uno scoop nuovo di zecca con protagonisti Ignazio Boschetto de Il Volo e Roberta Morise.

Ignazio Boschetto sta con Roberta Morise? L’indiscrezione

A fine giugno i due sono stati avvistati insieme in Calabria, precisamente sul lungomare di Cirò Marina. Ieri sera la showgirl gli ha dedicato una storia su Instagram mentre guardava il cantante in tv.

Questo è ciò che scrive il buon Giuseppe Candela. Per poi aggiungere: “Nelle scorse settimane si era parlato di un flirt con Eros Ramazzotti. Robertina ha una passione per i cantanti?”.

Ad aprile 2020 si parlò proprio di una presunta storia con Eros Ramazzotti, che lui aveva smentito con forza. Lei non apprezzò particolarmente il gesto del cantante ed in merito ha dichiarato: “Non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.

Roberta Morise su Instagram mostra le gambe nude cotte a puntino dal sole e nelle storie tagga Ignazio Boschetto, con tanto di risate, cuoricini e una frase sibillina “promessa mantenuta”. Cosa si saranno promessi? La conduttrice ha scelto di esporsi, lanciando un ghiotto indizio social che ha fatto subito drizzare le antenne ai follower (e non solo).