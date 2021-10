Iconize dopo avere condiviso un audio di Soleil Sorge ai tempi del “surgelato-gate” e la finta aggressione omofoba, ha letteralmente mandato in tilt i social che si sono mobilitati con teorie, video e foto.

Iconize conosce Sophie: ripicca “organizzata” contro Soleil?

Soleil, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, non ha possibilità di rispondere alle accuse mentre per quanto riguarda il creator, sono in molti quelli che hanno fatto notare una sua amicizia con Sophie Codegoni.

Per Marco Ferrero si tratterebbe di una “ripicca” per cercare un prossimo confronto al GF Vip? E se Signorini dovesse accettare di farli incontrare, quale potrebbe essere la prossima “mossa” di Sophie Codegoni?

Iconize ha spiegato di aver sentito l’esigenza di liberarsi da questa cosa perché, a suo dire, Soleil Sorge sarebbe una “stronz*”. In più, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi ha svelato di non avere sete di “gossip” e attenzioni perché il suo lavoro è un altro.

La sua professione era un’altra anche quando faceva fingeva tirando in ballo temi importantissimi come l’omofobia: in quel caso il gossip era di suo interesse?

Personalmente credo pure che Marco sia un bravo ragazzo, ma tornando su questa storia, dopo un anno e mezzo e quando Soleil si trova dentro la Casa del Grande Fratello Vip (e quindi impossibilitata a difendersi), sta dimostrando molta immaturità.