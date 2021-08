Iconize è diventato famoso in televisione per una faccenda un po’ triste che riguarda una finta aggressione omofoba montata ad arte lanciandosi un surgelato in pieno visto per simulare un pugno. L’ex di Tommaso Zorzi, purtroppo, ha generato un brutto gossip che non ha fatto bene alla comunità LGBT+.

Iconize lancia una frecciatina a Tommaso Zorzi?

Marco Ferrero in arte Iconize, dopo le ospitate da Barbara d’Urso ha vuotato il sacco rivelando di avere messo in piedi una aggressione omofoba perché non si trovava esattamente in un momento bello della sua vita.

Archiviata questa parentesi, in queste ore ha interagito sui social proponendo un giochino con i follower di Instagram che gli chiedevano di postare foto e video a tema.

Gli adorabili follower di Blog Tivvù ci hanno segnalato una potenziale frecciatina a Tommaso Zorzi.

Postando un video mentre balla sui tacchi con Nicole Mazzocato e Diana Del Bufalo, ha scritto:

5 anni fa, uno dei primi video su tacchi, iconico. P.S: tutti gli altri sono solo copie!

Vorrei dire ad Iconize che nel mondo esistono persone che fanno gli stessi lavori e le stesse cose differenziandosi gli uni dagli altri.

Nonostante Chiara Ferragni sia – di fatto – la prima influencer italiana, non mi pare pensi che tutte le altre siano delle copie: giusto?

Sarebbe bello attirare l’attenzione per meriti personali invece di lanciare battutine a distanza a coloro che, nella maggior parte dei casi, non si stanno minimamente occupando di te.

P.s: Marco, con tutto l’affetto, lo stacco di coscia di Tommy te lo sogni.