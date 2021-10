Iconize si confronta con Soleil Sorge al GF Vip? L’ex di Zorzi interviene

AGGIORNAMENTO: Marco Ferrero è intervenuto tramite social smentendo un possibile confronto con Soleil Sorge.

Stasera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5, potrebbe esserci il confronto tra Soleil Sorge e Iconize? Dopo la diffusione degli audio “choc”, l’ipotesi prende piede.

Iconize si confronta con Soleil Sorge? L’ipotesi

I colleghi di 361Magazine, credono che questa possibilità possa essere più che concreta. Iconize avrà modo di confrontarsi con Soleil Sorge dopo avere condiviso degli audio che la riguardano?

Secondo ciò che ha condiviso l’influencer, Soleil potrebbe essere stata sua complice nel mettere in piedi la finta aggressione omofoba.

Se ci sarà veramente la possibilità di farli confrontare, spero che Alfonso Signorini metta in evidenza la vera cosa agghiacciante di questa storia: non si mette in piedi una finta aggressione omofoba, mai.

Un tema tanto forte, attuale e delicato non può essere sminuito e trattato in questo modo, prendendosi gioco di tutti per qualche like e un po’ di ospitate TV.