Prosegue la “telenovela” che vede protagonisti Mauro Icardi, attaccante del Psg e l’argentina Wanda Nara. Dopo le voci sempre più insistenti di un presunto tradimento da parte del calciatore con tanto di chat compromettenti scoperte da Wanda, Maurito torna con una nuova dedica pubblica.

Due foto che ritraggono Icardi e Wanda Nara nuovamente insieme e nuove parole romantiche dedicate alla donna. E’ tornato il sereno nella coppia dopo le voci di una imminente separazione o è solo il tentativo del calciatore di rimediare al danno fatto?

Questo non ci è dato saperlo, fatto sta che le ultime parole di Icardi, rese pubbliche con un post social, farebbero sperare nel lieto fine:

Grazie amore mio per continuare ad avere fiducia in questa bella famiglia, grazie per essere il motore della nostra vita. Ti amo.