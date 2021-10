Cosa accade in casa Icardi-Nara? Al momento è difficile dare una risposta precisa. Sui social Mauro Icardi e Wanda Nara sembrano vivere una vita parallela, ma le cose tra loro non sono ancora pienamente definite. Dopo le voci di un presunto tradimento da parte dell’attaccante del Psg, qualcosa in Wanda è cambiato. Lei ha attaccato senza mezzi termini la presunta donna oggetto del tradimento, l’attrice Eugenia Suarez ‘La China’, ma continua ad ignorare lui.

Icardi e Wanda Nara: foto piccante, poi cancellata

Mauro Icardi continua nel suo tentativo di riconquistare la fiducia della moglie Wanda Nara ma rischia anche di fare dei clamorosi errori. Dopo aver defollowato tutti i suoi contatti Instagram lasciando solo la madre dei suoi figli (adesso però non segue neanche lei) e dopo le varie dediche social, ecco che arriva una Story piccante ed al tempo stesso ambigua che rimette le carte in tavola.

Tra Icardi e la Nara è tornato il sereno? E soprattutto, marito e moglie sono tornati insieme? Stando all’ultimo scatto social la risposta sembrerebbe affermativa, ma c’è un grosso “ma”.

Nella passate ore infatti il calciatore ha pubblicato una foto che sembrerebbe immortalare un momento di intimità con la moglie. Entrambi nudi, in un letto. Icardi scrive però un messaggio ambiguo:

Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono!

Tagga la moglie e prosegue sarcastico:

Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro.

Cosa avrà voluto dire? Poco dopo il calciatore ci avrà ripensato decidendo di cancellare tutto. Il suo messaggio era forse in risposta allo scatto postato da Wanda nella cui descrizione scriveva semplicemente “Mood”?

Fatto sta che questa mattina lui ha augurato il buongiorno alla moglie con un altro romantico post… la telenovela a quanto pare continua!