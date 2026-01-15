Iannone rompe il silenzio sul gossip con Rocio Morales

Andrea Iannone torna al centro del gossip dopo un gesto social che non è passato inosservato. Il pilota di MotoGP ha commentato l’ultima foto pubblicata su Instagram da Rocío Muñoz Morales, alimentando ulteriormente le voci su una possibile frequentazione tra i due, già paparazzati insieme nei giorni scorsi.

Da qualche tempo si parla con insistenza di un avvicinamento tra Iannone e la conduttrice e attrice spagnola, ex compagna di Raoul Bova. Le immagini diffuse dal settimanale Chi li mostrano insieme all’uscita di un esclusivo relais a cinque stelle in Franciacorta, L’Albereta, dove avrebbero trascorso del tempo lontano dai riflettori. Nessun bacio in pubblico, ma una complicità evidente che ha subito acceso la curiosità degli appassionati di cronaca rosa.

Il commento

A rendere ancora più forti i sospetti è stato il commento lasciato da Andrea Iannone sotto l’ultimo post di Rocío Muñoz Morales. “Yo soy por el flamenco”, ha scritto il pilota, una frase che in molti hanno interpretato come un messaggio personale e non casuale. Un dettaglio che, per i più attenti, rappresenta un segnale chiaro di sintonia e vicinanza.

Secondo quanto raccontato, il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto a Madrid durante le festività natalizie. Rocío si trovava nella sua città natale per passare le feste con la famiglia, mentre Iannone era in vacanza con alcuni amici. Un incontro fortuito in discoteca avrebbe fatto scattare la scintilla, portandoli poi a rivedersi una volta tornati in Italia. La scelta del resort in Franciacorta, luogo già legato al passato sentimentale del pilota, non ha fatto altro che attirare l’attenzione dei paparazzi.

Al momento né Andrea Iannone né Rocío Muñoz Morales hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro rapporto. Tuttavia, tra foto, indiscrezioni e commenti social, il quadro che emerge è quello di una frequentazione sempre più evidente, destinata probabilmente a far parlare ancora a lungo.