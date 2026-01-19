Iannone “sta male per Elodie”: il gesto che preoccupa

Iannone “sta male per Elodie”: il gesto che preoccupa

Negli ultimi giorni i fan di Andrea Iannone si interrogano sul suo stato d’animo dopo le insistenti voci di una rottura con Elodie. A far scattare l’allarme è stato un recente contenuto condiviso sui social dal pilota, che molti hanno interpretato come un chiaro segnale di malinconia legato alla fine della relazione con la cantante.

Mentre Elodie si trova in Thailandia, dove sta trascorrendo una vacanza all’insegna del divertimento insieme alle sue ballerine tra mare, balli, momenti di relax e complicità, Andrea Iannone sarebbe rimasto in Italia. Proprio in questi giorni, l’artista romana è finita anche al centro del gossip per un presunto avvicinamento a una delle componenti del suo corpo di ballo, Franceska Nuredini, ipotesi che ha ulteriormente alimentato le chiacchiere sulla crisi con il pilota.

Iannone, dal canto suo, ha pubblicato su Instagram un carosello di foto in bianco e nero, accompagnato da un sottofondo musicale che non è passato inosservato. Il brano scelto è “Stelle” di Geolier, una canzone dal tono intimo e nostalgico che racconta un amore intenso segnato dalla distanza. Una scelta che molti hanno letto come una confessione indiretta del suo momento emotivo.

Sotto al post sono comparsi numerosi commenti di affetto e preoccupazione: c’è chi parla apertamente di tristezza, chi invita il pilota a tenere duro e chi si dice dispiaciuto nel vederlo così provato. Un’ondata di solidarietà che conferma quanto il pubblico percepisca un cambiamento nel suo umore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone)

La storia tra Andrea Iannone ed Elodie, che in passato sembrava solida e proiettata verso il futuro – si era persino vociferato di progetti importanti come una possibile gravidanza – pare essersi incrinata improvvisamente. Un segnale forte era arrivato già durante le festività natalizie, trascorse separatamente, e la distanza tra i due sembra non essersi colmata nemmeno nelle settimane successive.

Ad oggi, nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla fine della relazione. Allo stesso modo, non sono mai stati confermati i presunti flirt che li vedrebbero coinvolti: Elodie accostata sempre più spesso a Franceska Nuredini e Iannone avvistato in compagnia di Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova. Il silenzio dei protagonisti lascia spazio alle interpretazioni, mentre i fan continuano a osservare ogni dettaglio social in cerca di risposte.