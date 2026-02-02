Iannone e la presunta frecciatina a Elodie: cos’è successo

Andrea Iannone torna sotto i riflettori del gossip per alcune mosse social che molti hanno interpretato come un messaggio indirizzato alla sua ex compagna Elodie. La fine della loro relazione non è mai stata comunicata ufficialmente, ma i segnali di un allontanamento sono ormai evidenti, anche alla luce delle recenti frequentazioni attribuite a entrambi.

Negli ultimi giorni il pilota di MotoGP è stato più volte accostato a Rocio Munoz Morales, attrice ed ex moglie di Raoul Bova. I due sarebbero stati visti insieme in un relais di lusso, dove avrebbero trascorso un fine settimana lontano dai riflettori. Nessuna conferma diretta è arrivata dai profili social di Iannone, che non ha pubblicato immagini esplicite della presunta relazione, ma alcuni indizi hanno alimentato le voci.

A far discutere è stato soprattutto l’ultimo post pubblicato su Instagram, una raccolta di scatti che raccontano il suo inizio di 2026, tra viaggi, tempo libero e momenti di quotidianità. L’attenzione dei follower si è concentrata sull’ultima immagine, una foto di Geolier insieme alla sua compagna Chiara Frattesi, accompagnata dalla frase: “Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna”. Un pensiero che in molti hanno letto come una frecciatina rivolta a Elodie e alla storia ormai conclusa con la cantante. A fare da filo conduttore del post, la scritta “Day by day”, ripetuta come descrizione dell’intera carrellata di immagini.

Il messaggio sembra suggerire la volontà di guardare avanti, costruendo un nuovo equilibrio personale passo dopo passo. In questa direzione andrebbe anche un commento lasciato da Iannone sotto una foto di Rocio Munoz Morales, interpretato come una conferma della sintonia tra i due.

Sul fronte opposto, Elodie continua a mantenere il silenzio sulla rottura. La cantante è stata però fotografata a Milano insieme alla ballerina Franceska Nuredini, di ritorno da un viaggio in Thailandia. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, le due apparivano serene e complici, tanto da fermarsi a posare dopo essersi accorte della presenza dei paparazzi. “Sono felici e euforiche”, scrive la rivista, descrivendo un clima di leggerezza che sembra segnare una nuova fase anche per l’artista.