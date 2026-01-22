Iannone e Belen, “messaggi privati”: la risposta della Rodriguez

Iannone e Belen, “messaggi privati”: la risposta della Rodriguez

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone è arrivata ufficialmente al capolinea. La cantante sta trascorrendo un periodo di relax in Thailandia insieme alla ballerina Franceska Nuredini, mentre il pilota è stato fotografato in compagnia di Rocío Muñoz Morales. Tuttavia, proprio mentre il settimanale Chi diffondeva le immagini di Iannone con l’attrice spagnola, è emerso un ulteriore retroscena che ha riportato alla ribalta una sua storica ex: Belen Rodriguez.

A lanciare l’indiscrezione è stato Santo Pirrotta su Vanity Fair, secondo cui Andrea Iannone avrebbe ripreso i contatti con la showgirl argentina. Un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti, visto che i due hanno recentemente ricominciato a seguirsi su Instagram. Pirrotta ha aggiunto che tra i due ci sarebbe stato anche uno scambio di messaggi privati nella notte di Capodanno.

“Quei messaggi privati tra Iannone e la Rodriguez. Il pilota ha riaperto un capitolo che sembrava archiviato. Nessuno sa che la notte di Capodanno il motociclista ha contattato la showgirl argentina per farle gli auguri di buon anno mentre lei si trovava alle Maldive. Una improvvisa ripresa di contatti che ha il sapore di una provocazione nei confronti di Elodie“.

Né Belen né Iannone hanno commentato direttamente la voce, lasciando l’indiscrezione senza conferme ufficiali. Andrea, però, nei giorni successivi ha attirato l’attenzione commentando in modo ironico una foto di Rocío Muñoz Morales, alimentando ulteriormente i rumor su una possibile frequentazione nata lontano dai riflettori.

Secondo quanto trapelato, però, la Rodriguez non avrebbe alcuna intenzione di riaprire vecchi capitoli sentimentali. In passato la conduttrice argentina ha più volte dato spazio a ritorni di fiamma, in particolare con Stefano De Martino, con cui tra il 2012 e il 2023 ha vissuto numerose separazioni e riavvicinamenti. La rottura definitiva è arrivata circa due anni e mezzo fa, quando Belen ha raccontato pubblicamente di aver subito diversi tradimenti.

Proprio alla luce di quelle esperienze, la showgirl avrebbe cambiato approccio verso l’amore. Secondo un articolo firmato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Belen avrebbe confidato ad alcuni amici di non voler più concedere seconde possibilità, minimizzando anche il messaggio ricevuto da Iannone.

“La Rodriguez in amore guarda avanti. ‘Non amo le minestre riscaldate’ è questo che la Rodriguez risponde a chi le chiede del riavvicinamento social del suo ex fidanzato Andrea Iannone. La showgirl argentina non ha dubbi: le ‘mosse pubbliche’ del motociclista sono solo provocazioni rivolte a Elodie che ha deciso di prendersi una pausa dal loro rapporto. È per questa ragione che la Rodriguez non ha dato alcun peso nemmeno al messaggio privato di auguri che Iannone le ha inviato nell’ultima notte dello scorso anno. ‘Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore‘, ha detto agli amici tra un brindisi e un tuffo in mare in quel delle Maldive dove ha trascorso un breve periodo di vacanza“.