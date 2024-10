Il ritorno in scena di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello il prossimo lunedì sera, è il più atteso di sempre. E mentre Javier è convinto di essere “odiato” dall’ex Velina, Iago Garcia ha una sua personale ipotesi.

Durante una chiacchierata con Jessica e Javier sul “caso” Shaila, Iago (vestito in maschera, ma sempre più credibile di Shaila e Lorenzo quando indossano abiti convenzionali) ha espresso il suo personale pensiero sulla faccenda:

Ma può darsi che lei ha confermato quello che è successo tra di voi sotto le lenzuola? Comunque può darsi che siano usciti proprio per quello. Perché se ha visto, noi non l’abbiamo visto, ma se ha visto la clip dove c’è tutto il gioco, il vostro rapporto sotto le lenzuola, il pubblico lo vede… forse ha visto delle clip vostre. A me oggi hanno chiesto su di lei però molto… volendo che dicessi cose un po’…

La regia, dopo queste ultime parole di Iago, si è allertata con la censura chiudendo il suo microfono.

Ecco il VIDEO:

Anche Jessica è nuovamente intervenuta sulla questione: “Shaila torna sicuro per un confronto anche perché devi capire se si è arrabbiata dopo che tu hai detto la verità. Le converrebbe dire un attimo la verità, è pure ora di chiedere scusa”.

Lorenzo, nel frattempo, durante una conversazione con Shaila poco prima dell’inizio della diretta del Gran Hermano, si è interrogato sulla possibilità che Javier possa vuotare il sacco svelando cosa è accaduto sotto le coperte con l’ex Velina con cui ha avuto una storia durata quanto una Gatta in tangenziale.

Ecco le parole di Lorenzo (un po’ disturbate da una conversazione centrale tra altri coinquilini) che troverete anche nel video a seguire:

Non può! Secondo me è mancanza di rispetto se una persona spoilera le cose vostre che vi siete detti sotto le coperte o fuori di qua prima di entrare. Se lo spoilera al pubblico senza averne parlato prima con te… no, no, anche per me riguarda questo, in generale. Se parlano di cose che ci siamo detti io e Luca, io e Helena o io e te in alcuni momenti privati… se quelle cose vengono fuori. Altrimenti tu ti vuoi far vedere e vuoi la difesa e fare vittimismo, questo io penso.