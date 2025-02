“Volgare e peggiorata fisicamente”: Iago e Javier durissimi contro Shaila Gatta, atteso confronto di fuoco al GF

Il Grande Fratello 2025 torna a far parlare di sé, stavolta per un acceso scontro verbale che ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica. Protagonisti della vicenda sono Iago Garcia e Javier Martinez, che si sono lasciati andare a commenti durissimi nei confronti di Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia.

Iago Garcia e Javier Martinez attaccano Shaila Gatta

Durante un momento di relax in sauna, i due concorrenti hanno espresso giudizi critici sul look, il modo di ballare e persino sull’aspetto fisico della showgirl. Le frasi, ritenute da molti offensive e sessiste, hanno rapidamente fatto il giro dei social, generando un’ondata di indignazione e facendo schizzare l’hashtag #Iagofuori tra i trending topic di X per diverse ore.

Il tutto è avvenuto in un contesto di apparente leggerezza, mentre Iago e Javier discutevano delle dinamiche interne alla Casa. A far scoppiare la polemica è stata la dichiarazione di Iago Garcia, che ha detto senza mezzi termini:

Su Shaila si vede proprio un cambiamento, ma anche fisico. È una donna che adesso mi sembra proprio volgare. È peggiorata anche fisicamente.

Un’opinione condivisa da Javier Martinez, che ha rincarato la dose:

Se penso a quanto mi piaceva abbracciarla, stare con lei, ora la penso e dico: ‘No, non vorrei’.

Ma non è finita qui. Iago ha proseguito criticando non solo l’aspetto fisico, ma anche l’atteggiamento di Shaila:

I suoi atteggiamenti non mi svegliano nessuna sensualità. Io vedo semplicemente la volgarità del gesto. Ci sono ragazze che non mi interessano in assoluto ma che vedo sensuali, come Chiara o altre della casa. Però lei proprio no.

Javier, da parte sua, ha aggiunto un altro commento controverso:

Quando vedo i suoi balletti, per quanto per lei possano essere sensuali, per me non lo sono affatto. A me che una ragazza vince al duello e twerka in prima serata… non piace.

Le affermazioni dei due concorrenti hanno immediatamente acceso il dibattito online. In molti hanno criticato aspramente i due uomini per aver giudicato una donna in modo così diretto e superficiale, sottolineando il sessismo implicito nei loro commenti.

L’hashtag #Iagofuori è rapidamente diventato virale, con migliaia di utenti che hanno chiesto l’espulsione immediata di Iago Garcia dal reality show.

iago incommentabile, probabilmente pensa di essere ancora ai tempi del segreto, quell’altro che fino a ieri raccontava i 5 giorni con shaila ancora con gli occhi a cuoricino (par o cazz)

uno più schifoso dell’altro #shailenzo pic.twitter.com/d9EQFNugM5 — (@honeysturm) February 2, 2025

Il caso non poteva passare inosservato alla produzione del reality. Federica Panicucci, a Mattino 5, ha anticipato che la puntata di stasera, 3 febbraio, sarà particolarmente accesa. Infatti, è previsto un confronto diretto tra Iago Garcia e Shaila Gatta, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto e dare spazio al diritto di replica della showgirl.