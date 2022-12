I Santi Francesi vincono X Factor 2022: ecco la classifica completa

Si è svolta ieri sera la finale di X Factor 2022, in diretta dal Mediolanum Forum di Milano. A vincere nella sedicesima edizione sono stati i Santi Francesi del roster di Rkomi. Con loro erano arrivati all’atto finale anche Beatrice Quinta, Linda ed i Tropea, uno per ciascuno dei giudici.

I Santi Francesi vincono X Factor 2022: il podio

Alessandro De Santis e Mario Francese, in arte i Santi Francesi, hanno conquistato il primo posto di X Factor 2022 vincendo nella finale dello show targato Sky, dopo una puntata senza eliminazioni intermedie e che ha visto arrivare fino in fondo alle tre manche tutti e quattro i concorrenti rimasti in gara.

Nel corso della finale, oltre ad essere i preferiti, si sono sempre piazzati al primo posto davanti a Beatrice Quinta, Linda e ai Tropea, in una sfida all’ultima nota che ha incoronato il vincitore al culmine di uno show ricco di ospiti e musica.

Considerati sin dall’inizio i candidati alla vittoria di X Factor, alla fine a spuntarla sono stati proprio i Santi Francesi. Sul podio si sono andati ad aggiungere, in ordine, Beatrice Quinta, Linda e quarti i Tropea.

Ecco le prime parole dei vincitori dopo la proclamazione:

Semplicemente grati a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a parlare di noi senza essere cambiati. Ci vediamo nei live.

Tappa d’esordio del primo tour del duo sarà a Torino il 18 gennaio prossimo.