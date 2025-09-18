I primi 5 concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2025: i video

Grande Fratello 2025: ecco i concorrenti ufficiali della nuova edizione con Simona Ventura

La celebre porta rossa sta per riaprirsi! Il Grande Fratello 2025 è pronto a tornare in prima serata su Canale 5, con una veste rinnovata e la conduzione di Simona Ventura, che raccoglie il testimone per guidare questa nuova avventura.

Nel corso dei primi promo ufficiali, Simona Ventura ha introdotto alcuni dei protagonisti di questa edizione, raccontandone i tratti distintivi e le storie personali che li hanno portati fin dentro la Casa più spiata d’Italia.

I concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2025

Matteo è stato il primo a essere presentato: un uomo imponente dal cuore gentile. “Ha imparato a farsi rispettare sul ring e nella vita. Una carriera fatta di incontri e vittorie, ma anche di momenti che gli hanno cambiato il cammino. Oggi, oltre ai muscoli, allena la mente: sa recitare a memoria l’intera Divina Commedia. Un vero lottatore, dentro e fuori.”

Ogni storia merita di essere raccontata e nella Casa arrivano quelle di persone comuni, come voi, come Matteo, pronto ad affrontare una nuova sfida❤️‍ Grande Fratello, un nuovo inizio, prossimamente su #Canale5 e su Mediaset Infinity pic.twitter.com/8cHBXorgGN — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 17, 2025

Anita, invece, ha una storia segnata da difficoltà precoci: “Ha inciso le sue esperienze sulla pelle. Fin da giovane ha dovuto affrontare problemi più grandi di lei, costruendosi da sola un percorso di vita. È stata delusa da chi doveva esserle accanto, ma ha un cuore grande e una dolcezza nascosta dietro una corazza.”

Con la sua forza ha conquistato tutto da sola, sotto la sua corazza nasconde un cuore di infinita dolcezza… Anita, la Casa di #GrandeFratello ti aspetta pic.twitter.com/3OIjG2j1P5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 17, 2025

Jonas, pieno di vitalità e anticonformismo, entra nella Casa con grande carica: “Universitario appassionato di filosofia, ama le arti marziali ma colpisce più con le parole che con i pugni. Spirito libero e romantico, dopo aver cercato la fortuna in Cina, ora prova a trovarla nella Casa del GF.”

Jonas, un animo ribelle ma profondo… pronto a svelarsi solo nella Casa di #GrandeFratello, dove ogni emozione diventa realtà ❤️‍ pic.twitter.com/Rc4H4GwKEA — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 17, 2025

Omer porta con sé una storia potente di sopravvivenza e rinascita: “Ha visto la sua casa crollare, ma non ha mai smesso di rialzarsi. Con un sorriso che conquista, ha trovato nell’Italia una nuova vita. Ora il Grande Fratello rappresenta per lui un’occasione di riscatto.”

Omer ha una storia incredibile e non ha mai smesso di lottare. Ora è pronto a dimostrarlo anche nella Casa di #GrandeFratello pic.twitter.com/GREhyXDabV — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2025

Francesca, mamma e donna forte, entra con una ferita aperta: “Romana verace, ha cresciuto da sola i suoi due figli, con cui ha un rapporto speciale. La sua vita sembrava perfetta, finché non ha scoperto un tradimento che ha cambiato tutto.”