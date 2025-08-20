I Me Contro Te, matrimonio annullato: ecco perchè

Me Contro Te, matrimonio annullato? Cos’è successo.

Matrimonio annullato per I Me Contro Te: il motivo spiegato in un video

Sofì e Luì, in arte I Me Contro Te, non si sposano più. Chi li segue è stato sorpreso (?) da questa novità inaspettata: inizialmente previsto per settembre 2025, il loro matrimonio non si terrà più come da programma. La coppia ha fatto una scelta e l’ha annunciata direttamente in un video pubblicato sul loro canale YouTube, successivamente condiviso anche su Instagram. Ecco il video:

Il matrimonio si farà? “Lo rimandiamo al 2026, lo facciamo perchè noi ci teniamo”

Il titolo del video non lascia spazio a dubbi: “Matrimonio annullato”. Ma i fan possono tirare un sospiro di sollievo: non c’è alcuna crisi all’orizzonte. Al contrario, Luì ha spiegato chiaramente la situazione: “Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026”.

Al suo fianco, Sofì ha sottolineato: “Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo”.

Un matrimonio con i fan: “Sarà un evento pubblico”

Il motivo del rinvio è legato a un progetto ambizioso: trasformare le nozze in un evento pubblico, in cui anche i fan possano essere partecipi.

“L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati“

Per ora, quindi, non esiste una nuova data ufficiale, ma la coppia ha rassicurato i fan:

“Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente possiamo dirvi è che sarà primavera 26”

Vero amore o conferma di presa in giro?

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web: da una parte chi l’ha accolta con leggerezza e battute, dall’altra chi, affezionato alla coppia, ha mostrato un po’ di dispiacere ma anche tanto entusiasmo per l’idea di poter partecipare a un giorno così importante; e dall’altra ancora chi, complottista ma forse non troppo, vede in questo annuncia una conferma del mondo finto che si cela dietro la coppia.. sarà…