I Coma Cose si sono lasciati: ecco l’annuncio ufficiale

I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale di Fausto Lama e California

Dopo mesi di voci, indiscrezioni, paparazzate con presunti amanti (clicca qui per scoprire cos’era emerso fuori), è arrivata la conferma: i Coma Cose si sono lasciati, sia come coppia nella vita che come duo artistico. La notizia è stata resa pubblica oggi, 6 ottobre 2025, con un post congiunto pubblicato sui profili social di Fausto Lama (Fausto Zanardelli) e California (Francesca Mesiano), a meno di un anno dal loro matrimonio.

Una rottura che chiude anche un capitolo musicale, il post

L’addio arriva dopo anni di intensa attività musicale e personale. I Coma Cose, protagonisti all’ultimo Festival di Sanremo con Cuoricini, avevano conquistato pubblico e critica con il loro stile autentico e le liriche intime. Ma, come hanno spiegato loro stessi, qualcosa si è rotto nel tempo, e l’equilibrio tra vita privata e lavoro non ha retto.

Nel post, i due artisti hanno scritto:

“Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

10 anni insieme, tra palco e sentimenti

Nel lungo messaggio ai fan, Fausto e Francesca hanno ripercorso anche le emozioni vissute in questi anni:

“Sono stati 10 anni strepitosi – proseguono Fausto Lama e California – un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale”.

Ma nonostante la separazione, il sentimento che li ha uniti non viene rinnegato. Anzi, si trasforma in qualcosa di diverso:

“L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, ‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo”.

Un finale senza rancore

Con questo annuncio, i Coma Cose chiudono una delle storie d’amore e musica più seguite degli ultimi anni. Un addio che lascia l’amaro in bocca, ma anche un messaggio di maturità e rispetto. Ora Fausto Lama e California si preparano ad affrontare nuovi capitoli, separatamente, ma con il carico di esperienze e canzoni che hanno lasciato un segno profondo.