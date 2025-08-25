I 12 concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2025

Il noto giornalista Giuseppe Candela ha alimentato l’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle pubblicando su X (l’ex Twitter) una lista di dodici celebrity destinate a scendere in pista. Secondo la sua condivisione il cast include: Barbara D’Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari, La Signora Coriandoli (interpretata da Maurizio Ferrini), Rosa Chemical, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini, Paolo Belli.

Tra questi nomi, alcuni sono stati già confermati ufficialmente dalla produzione del programma: Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli, Maurizio Ferrini (nei panni de La Signora Coriandoli) figurano tra i concorrenti ufficiali. Anche Rosa Chemical è stato annunciato come partecipante effettivo della nuova edizione. Fabio Fognini è stato svelato tramite i canali social ufficiali dello show: dopo essere stato ballerino per una notte in passato, quest’anno sarà nel cast completo.

Fognini, le parole di presentazione

“Ciao a tutti! Lo so, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete è la mia vita. Quest’anno però ho deciso di scendere in pista. Sarò presente a Ballando con le Stelle. Prometto che ci metterò tanta passione, allegria e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi, ci vediamo presto“.