A scatenare qualche perplessità sono stati, tra le altre cose, i dubbi sulla genealogia alla base di House of the Dragon, in particolare in riferimento alla dinastia Targaryen, casata che ha un ruolo centrale nello show. L’infografica sull’albero genealogico dei Targaryen creata da ExpressVPN permette in tal senso di fare totale chiarezza e dipanare tutte le eventuali perplessità nate durante i precedenti episodi dello spin-off del Trono di Spade, preparandoci ad una seconda stagione che almeno sul piano della rete di personaggi e dei salti temporali si preannuncia decisamente più ‘snella’.

Cosa cambia nella seconda stagione

Il prequel del Trono di Spade è ambientato 170 anni prima della nascita della principessa Daenerys di casa Targaryen. Nell’acclamato finale (attenzione, spoiler!) abbiamo assistito alla morte del principe Lucerys Velaryon, detto “Luke”, figlio secondogenito di Rhaenyra Targaryen, finito nelle fauci di Vhagar, drago di Aemond Targaryen. Rhaenyra adesso reclama vendetta ed è decisa a dichiarare guerra alla regina Alicent, la seconda consorte Re Viserys I Targaryen.

Dopo un paio di episodi in cui la principessa Rhaenyra ha fatto di tutto per evitare la guerra civile con la moglie del padre ed ex amica Alicent, in seguito alla morte del figlio tutto cambia. Certo, potrebbe essersi trattato di un puro errore, ma quanto accaduto a Luke è un importante punto di non ritorno. In arrivo ci sarà una guerra che richiede la fedeltà di diversi regni ed eserciti.

“La serie amplierà decisamente il suo focus nella seconda stagione, esattamente come aveva fatto Game of Thrones“, ha anticipato al Times Ryan Condal, co-creatore e produttore esecutivo. Condal ha fatto sapere che a dispetto della prima stagione, decisamente più lenta, la seconda sarà caratterizzata da maggiore azione e la storia progredirà in maniera più fluida e veloce. Non mancheranno inoltre maggiori momenti di leggerezza.

Sul fronte del cast, è possibile che ritroveremo gli attori visti nella prima stagione, con qualche new entry e meno salti temporali: “Gli attori interpreteranno questi personaggi fino alla fine. Non faremo altri recasting. Non faremo enormi salti in avanti nel tempo. Ora siamo nella Danza dei draghi e racconteremo questa storia”, ha assicurato lo showrunner. Condal ha proseguito: “Siamo ormai entrati nella vicenda della dinastia Targaryen che va avanti per 150 anni dopo gli eventi della prima stagione. Re e regine vanno e vengono mentre la storia procede”.