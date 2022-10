Quello che è stato fatto nei confronti di Marco Bellavia non può essere che definito come bullismo. Lo hanno urlato anche fuori dalle mura del GF Vip nelle passate ore e le urla hanno inevitabilmente raggiunto alcuni inquilini, tra cui Ginevra Lamborghini.

“Avete fatto bullismo”, si sente fuori dalle mura della spiatissima Casa del GF Vip. Parole che hanno fatto riflettere Ginevra Lamborghini la quale, seduta al tavolo con Antonino, ha fatto una sorta di mea culpa ammettendo le sue responsabilità.

“Non è che deve essere negativo… ha detto ‘Ginevra’ e poi urlavano”, ha commentato Antonino Spinalbese. Ginevra, di contro, ha ammesso:

Già in precedenza era stata tra i pochi Vipponi a chiedere scusa per il comportamento nei confronti di Marco Bellavia:

Io faccio un mea culpa di avergli dato del cogli*ne e babbo. Non mi sono accorta, non lo sapevo fino ad oggi, che lui avesse dei problemi. Pensavo fosse solamente un coglion*. Sinceramente se lo avessi davanti a me gli chiederei scusa per averlo giudicato.