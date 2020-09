Roberta Beta, ex concorrente della mitica prima edizione del Grande Fratello ha svelato, intervistata per IlGiornale.it, di avere rifiutato una offerta da parte di Maria De Filippi che la voleva nel ruolo di opinionista di Uomini e Donne.

Una volta uscita dal Grande Fratello? Avrei potuto fare molto di più, ma ho avuto paura di finire tritata dal mondo dello spettacolo, da una certa televisione. Il produttore Pascal Vicedomini mi disse se vuoi far carriera devi farti seguire da Lele Mora non accettai, avevo paura che la situazione mi sfuggisse di mano.

Una volta dissi di no anche a Maria De Filippi, mi voleva arruolare come opinionista in una delle prime edizioni di Uomini e donne, rifiutai e lei mi raddoppiò l’offerta economica. Rifiutai comunque, ho pensato che figura ci faccio, se ora accetto?’ Da quel momento Fascino non mi cercò mai più.

Perché ho rifiutato? Temevo che mi snaturassero. Poi sono finita a Radio2, che sentivo più nelle mie corde. Ma oggi riconosco di aver sbagliato sia su Mora che sulla De Filippi. Nessuno mi avrebbe fatto fare qualcosa che non avrei voluto fare. Lele voleva farmi fare l’attrice ne il Bello delle donne. All’epoca lo vedevo incompatibile con una vita tradizionale, volevo fare la moglie, la madre…