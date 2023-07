“Ho baciato una donna”: dopo essersi recentemente sposata, Annalisa, protagonista delle scene musicali dell’estate 2023, si è lasciata andare ad una serie di confessioni nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair. Dopo aver svelato il significato della canzone Mon Amour, ha proseguito con alcune rivelazioni inedite.

Se dietro la canzone Mon Amour c’è un concetto molto semplice ma fondamentale, ovvero quello di libertà, Annalisa ha proseguito parlando anche della sua vita privata ed ammettendo di aver baciato una donna in passato. A tal proposito ha proseguito:

Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare. Mi sono sempre piaciuti i maschi. Non mi sono mai piaciute le etichette , non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine.

Proprio il concetto di libertà le sarebbe stato trasmesso dai genitori, come svelato dalla stessa cantante:

Non mi hanno mai limitata in niente, neanche nella scelta di fare musica, per esempio. Fin da bambina, alla classica domanda: cosa vuoi fare da grande?, io rispondevo sicura: la cantante. Dopo qualche anno ho iniziato a dire “cantautrice” perché faceva più figo. E durante l’adolescenza, quando vedevano che la cosa si faceva concreta, un po’ di preoccupazione in loro l’ho percepita, ma mai una volta hanno cercato di frenarmi o di indirizzarmi verso una strada che non fosse la mia. Mi hanno sempre osservata e protetta.