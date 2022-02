Highsnob e Hu a Sanremo 2022: chi sono e qual è il vero nome

Il vero nome di Hu è Federica Ferracuti, marchigiana classe 1994, mentre Highsnob è l’alter ego di Michele (Mike) Matera, trentenne ligure, e insieme salgono sul palcoscenico di Sanremo 2022 con “Abbi cura di te”.

Chi è Highsnob?

Highsnob (Michele Matera) è un rapper nato a Avellino ma cresciuto a La Spezia. Inizia a fare musica per strada componendo i primi pezzi in quel di Milano, città italiana molto prolifica per quanto riguarda la scena hip hip.

Dopo un’esperienza “collettiva” con i Bushwaka, nel 2016 prende piede la sua carriera solista. Il suo genere spazia attivamente tra rap e trap con testi molto originali e di tendenza. Al momento ha circa 300mila ascoltatori al mese su Spotify e tra i suoi brani più in voga ci sono “Harley Quinn”, “23 coltellate” e “La miglior vendetta”.

Chi è Hu?

Il vero nome di Hu è Federica Ferracuti, nasce nel 1994 ed è una delle artiste più poliedriche dell’attuale panorama musicale del nostro paese. Canta, suona e produce tutti i suoi brani. Nonostante sia un’artista decisamente moderna ma viene dal jazz e sa suonare alla perfezione il basso e il violoncello… ma è la musica elettrica la sua più grande passione.