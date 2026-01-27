Herbert Ballerina, chi è la fidanzata famosa

Herbert Ballerina, chi è la fidanzata famosa

L’assenza di Herbert Ballerina da Affari Tuoi non è passata inosservata e ha inevitabilmente riacceso l’attenzione del pubblico sulla sua vita privata. Come spesso accade ai volti più amati della televisione, la curiosità si è concentrata su chi gli sia accanto lontano dalle telecamere. Da diversi anni il comico è legato a Lucia Di Franco, attrice agrigentina con cui condivide non solo l’amore, ma anche il lavoro. Una relazione costruita nel tempo e vissuta con grande discrezione.

Volto amatissimo della comicità televisiva, Herbert Ballerina – all’anagrafe Luigi Luciano – è diventato uno dei personaggi più riconoscibili del piccolo schermo, soprattutto grazie alla sua presenza fissa nel game show di Rai 1. Nonostante la notorietà, ha sempre scelto di proteggere la propria sfera personale, evitando esposizioni mediatiche superflue. L’incontro con Lucia Di Franco è avvenuto proprio sul lavoro, sui set delle produzioni firmate da Maccio Capatonda, tra il film Omicidio all’italiana e la serie Mario. Da una collaborazione professionale è nato un legame sentimentale, cresciuto lontano dal gossip.

Nel corso degli anni, la coppia ha condiviso pochissimo sui social: qualche foto e rari video dal tono ironico. La prima immagine insieme è apparsa sul profilo di Lucia Di Franco nel 2016. Anche uno dei pochi momenti in cui la loro relazione è entrata in televisione, come il messaggio affettuoso rivolto da Herbert alla compagna durante una puntata di Affari Tuoi, è sembrato frutto di un momento spontaneo, favorito dall’ironia di Stefano De Martino, più che di una scelta studiata.

Chi è Lucia

Lucia Di Franco è nata ad Agrigento e ha lasciato la Sicilia in giovane età per inseguire la carriera di attrice, trasferendosi a Milano. Qui si è formata alla Scuola di Teatro Paolo Grassi, una delle realtà più prestigiose del panorama italiano. Il suo percorso artistico si è sviluppato tra teatro, cinema e televisione, con una lunga gavetta che l’ha portata a partecipare a progetti molto apprezzati dal pubblico, soprattutto nell’ambito della comicità. Oggi divide la sua vita tra Milano, Roma e i set, senza mai perdere il forte legame con la sua terra d’origine, dove torna ogni volta che ne ha l’occasione.

Nei giorni scorsi Herbert Ballerina è stato assente da Affari Tuoi, lasciando temporaneamente il suo posto in studio, sostituito in modo ironico da un cartonato che ha dato vita a diversi siparietti condotti da Stefano De Martino. Il presentatore ha scherzato sulla sua assenza, arrivando a citare anche Chi l’ha visto?, mentre il comico aveva rinviato alcune date dello spettacolo teatrale Come una catapulta. L’assenza, secondo quanto emerso, sarebbe stata legata a motivi personali, senza alcun elemento di preoccupazione, tanto che Herbert è rientrato regolarmente in trasmissione.

Durante quel periodo è entrata nel cast Martina Miliddi, ballerina ed ex concorrente di Amici, la cui presenza non sarebbe stata solo temporanea. La sua conferma anche dopo il rientro di Herbert Ballerina suggerisce l’intenzione di inserirla stabilmente nel programma. Nel frattempo, il comico attraversa una fase particolarmente positiva sul piano professionale: Affari Tuoi lo ha definitivamente consacrato nel prime time Rai, rafforzando anche il sodalizio artistico con Stefano De Martino, con cui ha condiviso diversi programmi di successo, tra cui Stasera tutto è possibile.