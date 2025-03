Helena e Zeudi di nuovo vicine grazie ai fan: ecco cosa è successo

Il Grande Fratello continua a regalare colpi di scena, e questa volta al centro dell’attenzione ci sono Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due protagoniste, che per mesi hanno fatto sognare i fan con la possibilità di una storia d’amore, sembrano ormai distanti. Ma un inaspettato messaggio dal cielo ha riacceso le emozioni e, al tempo stesso, creato un momento di tensione.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma di nuovo vicine

Il fandom “Zelena”, che ancora spera in una riconciliazione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, ha voluto lanciare un messaggio chiaro. Un aereo ha sorvolato la Casa del Grande Fratello con uno striscione che recitava: “H e Z, mix autentiche emozioni. Vi amiamo”.

Le due donne, nonostante la freddezza che ormai le separa, hanno sorriso e ringraziato i fan per il gesto, consapevoli del grande investimento economico dietro questa dimostrazione di affetto. Tuttavia, proprio mentre sembrava che il momento potesse trasformarsi in una riconciliazione, è avvenuto un episodio che ha creato imbarazzo tra le due.

Dopo la sorpresa aerea, Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono scambiate un abbraccio, seppur timido e forzato. È stato proprio in quell’istante che Zeudi ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: “Dai, non litighiamo”.

Un invito alla calma che ha fatto intuire come tra le due ci siano ancora tensioni irrisolte.

Nonostante il breve momento di distensione, è chiaro che la distanza tra loro è ormai incolmabile. Helena, infatti, sembra sempre più legata a Javier Martinez, con cui ha intrapreso un rapporto che lascia poco spazio alle speranze del fandom “Zelena”.

Alfonso Signorini vuole fare chiarezza sulla situazione

Le dinamiche del Grande Fratello non smettono di sorprendere e il conduttore Alfonso Signorini non si farà sfuggire l’occasione per affrontare l’argomento nella puntata di questa sera. Oltre a fare luce sulla relazione tra Helena e Javier, Signorini potrebbe anche chiedere spiegazioni a Zeudi Di Palma sulla freddezza nei confronti della modella brasiliana.