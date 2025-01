Cosa c’è davvero tra Zeudi ed Helena? Se lo è chiesto Javier, il quale, seppur con un pizzico di imbarazzo (e lo si comprende dal fatto che balbettasse nel parlarne), ha affrontato l’argomento con la Miss.

Durante una conversazione anche alla presenza di Alfonso, Javier ha domandato a Zeudi a bruciapelo: “Ma a te piace veramente Helena? Ti piace veramente, sì?”.

La ragazza, spiazzata dalla domanda, ha replicato sicura: “Sì! Perchè?”. Senza nascondere il suo imbarazzo, Martinez ha proseguito: “No, è una domanda seria che mi faccio… è strano. Non capisco, è strano perché tu e Alfonso vi siete baciati e poi…”.

A sentirsi leggermente in difficoltà è stato anche l’ex volto di Temptation Island, che ha ascoltato la conversazione tra i due. Zeudi, tuttavia, ha dato una risposta più che emblematica: “Ma ci siamo baciati prima io e Helena e poi è successa questa cosa…”.

Il riferimento è al successivo bacio dato ad Alfonso, ma che a quanto pare non avrebbe nulla a che fare con i suoi sentimenti e con l’interesse nei confronti di Helena.

j: A te piace veramente Helena?

z: Si.

j: È strano. Non capisco, ti piace Alfonso e anche Helena?

z: A me piace solo Helena.

j: Ma ti sei baciata con lui.

zi: In realtà mi sono baciata prima con lei, ti sei perso un dettaglio pic.twitter.com/tBeeSgN94p

— tigra | VOTE SHAYLA OUT (@99indaco) January 13, 2025