Helena e Zeudi, il confronto dopo le lacrime: situazione “aperta”, interviene Stefania Orlando – VIDEO

Zeudi scoppia a piangere nella casa del Grande Fratello. Helena tenta di rassicurarla, ma le due restano in bilico tra amicizia e sentimenti. Stefania interviene con consigli preziosi.

La casa del Grande Fratello continua a essere teatro di intense emozioni, e questa volta i riflettori sono puntati su Zeudi e Helena, due inquiline che stanno vivendo un rapporto complesso fatto di affetto, dubbi e consapevolezze. Durante la notte, l’ex Miss è scoppiata a piangere davanti alle amiche senza fornire spiegazioni. Il mattino seguente la Prestes, preoccupata di esserne la causa, si è confrontata con lei, cercando chiarezza.

Helena e Zeudi si chiariscono dopo la notte di Natale

“Devi dirmi le cose se c’entro io,” ha detto Helena. Zeudi ha risposto rassicurandola: “Tu non hai fatto niente, non hai colpe”. La modella brasiliana, pur cercando di essere presente e spontanea, ammette di vivere un’esperienza nuova e di aver bisogno di tempo per capire i propri sentimenti.

Da parte sua, Zeudi ha spiegato che il motivo del suo pianto non è legato a un errore di Helena, ma piuttosto a consapevolezze che la rendono insicura. “Forse la vivi meglio tu”, ha detto l’ex Miss Italia con amarezza, sottolineando come il suo modo di affezionarsi potrebbe influenzare negativamente la loro relazione.

Helena, desiderosa di non ferire l’amica, ha proposto di vivere il loro rapporto senza crearsi aspettative, aggiungendo: “Non voglio trasformare ciò che abbiamo di bello in una situazione negativa”.

I consigli di Stefania: “L’amore deve essere gioia”

Affranta e confusa, Zeudi ha cercato conforto in Stefania, una delle inquiline più sagge della casa. Stefania, ascoltata la situazione, ha incoraggiato la giovane a vivere la relazione con più leggerezza:

L’amore è irrazionale, ma non ti devi far bloccare dalla paura. Concediti la possibilità di vivere questo sentimento, senza lasciarti influenzare dai timori.

Zeudi ha confidato a Stefania ciò che l’ha colpita di Helena: la sua dolcezza, empatia e genuinità. Nonostante i litigi con alcuni inquilini, la Prestes è sempre rimasta altruista, cercando di essere amica di tutti.

Un Natale difficile, ma non tutto è perduto

Non è stato un Natale semplice per Zeudi, segnata dall’incertezza dei suoi sentimenti verso Helena. Tuttavia, grazie al supporto di Stefania e alla disponibilità della Prestes, la miss potrebbe ritrovare un po’ di serenità nei prossimi giorni.

Resta da vedere come si evolverà questa complessa dinamica tra amicizia e sentimenti, e se Helena sarà in grado di dare a Zeudi le risposte che cerca.