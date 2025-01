A due anni dallo scandalo della “truffa degli aerei” che coinvolse Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, una nuova vicenda torna a scuotere il mondo del Grande Fratello. Questa volta, al centro della bufera c’è Helena Prestes, modella brasiliana e una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione del reality.

Nella giornata di ieri, sui social sono emersi alcuni screen shot di messaggi sospetti circolati in un gruppo di fan stranieri della Prestes. Nei messaggi, un profilo anonimo avrebbe condiviso un link Paypal invitando i sostenitori a effettuare donazioni per “comprare una casa” alla modella.

L’episodio ha immediatamente fatto il giro di X, generando preoccupazione tra i fan.

Per frenare l’ondata di confusione, il team di Helena Prestes ha pubblicato un comunicato ufficiale chiarendo la totale estraneità della modella alla vicenda:

“Helena Prestes e il suo team non chiedono mai denaro. Qualsiasi richiesta a suo nome è falsa e fatta da truffatori. Non credete a questi raggiri e denunciate. Team Helena Prestes”.

Il messaggio è stato accolto con grande attenzione dagli utenti, che hanno iniziato a condividere ulteriormente l’appello per mettere in guardia altri fan.

Anche la sorella di Helena Prestes è intervenuta su Instagram per chiarire la posizione della famiglia e lanciare un appello alla community:

Ci teniamo a precisare che Helena e il suo team ufficiale non chiedono denaro in nessuna circostanza, attraverso nessun mezzo o piattaforma. Vi informiamo che qualsiasi richiesta di denaro a nome di Helena è falsa e realizzata da persone in malafede. Queste azioni non hanno alcun legame con lei o con il suo team ufficiale. Vi invitiamo a fare attenzione e a non cadere in questa truffa. In caso di attività sospette, segnalatele immediatamente alla piattaforma o alle autorità competenti. Grazie per la vostra comprensione e il vostro supporto.