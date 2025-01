“Ingresso temporaneo”, Helena Prestes torna al Grande Fratello

L’esito dell’ultimo televoto del Grande Fratello ha lasciato tutti senza parole: l’eliminazione della modella brasiliana Helena Prestes ha scatenato un vero e proprio terremoto tra i fan del reality show. In pochi si aspettavano che una delle concorrenti più amate potesse lasciare la Casa, ma così è stato.

Il ruolo dei fandom e le accuse di complotto: Helena torna al GF

Dopo l’annuncio, sui social è esplosa una vera e propria rivolta. Molti utenti hanno gridato al complotto, ipotizzando persino che il televoto fosse stato truccato. Tuttavia, la verità sembra essere un’altra: i vari fandom che non apprezzavano Helena si sono alleati, riuscendo a eliminarla.

Nonostante l’eliminazione, si parla già di un possibile ritorno temporaneo di Helena nella Casa per dei confronti diretti. È stata la voce di Biagio D’Anelli su TikTok a lanciare l’indiscrezione: “Helena potrebbe tornare al Grande Fratello. Con la sua uscita, che tipo di dinamiche ci saranno? Gli Shailenzo adesso con chi discuteranno? Vedrete che succederà qualcosa. Ci saranno delle news e dei cambiamenti”.

Anche il profilo Twitter Agent Beast ha fatto eco a queste voci: “Proposta esplosiva, parlo di un rientro. La produzione valuta il ritorno temporaneo di Helena Prestes nella casa per un massimo di 72 ore, con obiettivi chiari (non ora). Confronti diretti: Zeudi Di Palma e Shaila Gatta saranno al centro delle dinamiche con Helena”.

Precedenti di ritorni temporanei

La possibilità di un ritorno temporaneo non è nuova al Grande Fratello. In passato, anche concorrenti come Alex Belli, Ginevra Lamborghini e Mirko Brunetti hanno avuto l’opportunità di rientrare per brevi periodi, riaccendendo le dinamiche e le tensioni.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.