Helena squalificata dal Grande Fratello: ecco perché anche Jessica dovrebbe ricevere lo stesso trattamento

Helena Prestes, quasi sicuramente, verrà squalificata dalla Casa del Grande Fratello dopo il famoso episodio del bollitore lanciato a terra a seguito della lite con Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa che, più volte, l’ha provocata fino a farla “esplodere”.

Se la violenza fisica non si deve mai giustificare (va precisato che Helena ha lanciato il bollitore a terra e non direttamente verso Jessica), anche la violenza psicologica deve essere condannata dal mio punto di vista.

Ecco perché, personalmente credo che entrambe dovrebbero ricevere lo stesso trattamento. La violenza psicologica è subdola e si insinua nella mente della vittima e ne compromette il benessere mentale. Può assumere forme diverse, come calunnie, ossessioni, manie di controllo e la distruzione dei sogni.

La violenza psicologica è difficile da identificare perché è inafferrabile, ma ha comunque gravi conseguenze. Può portare a una percezione di fallimento, confusione e difficoltà a trovare una via d’uscita oltre che a reazioni spropositate e istintive.

La violenza psicologica può anche manifestarsi attraverso il mancato rispetto del consenso di una persona, come nel caso di Helena, che è stata ripetutamente provocata da Jessica nonostante le avesse più volte chiesto di smetterla.

Le vittime di violenza psicologica possono anche essere soggette a calunnie e giudizi, come è successo a Helena al Grande Fratello, condannata dalla maggior parte dei concorrenti della Casa nonostante fosse stata vittima (ripetutamente) di costanti accuse e provocazioni verbali reiterate nel tempo.

Se Helena Prestes venisse squalificata dal Grande Fratello, anche Jessica Morlacchi dovrebbe ricevere lo stesso identico trattamento. Nessuna forma di violenza deve essere giustificata.

Oltretutto, Helena parlando con il resto del gruppo, ha mostrato più volte un pentimento, svelando di essersi dispiaciuta per aver visto Jessica impaurita. Di contro, non mi pare che la Morlacchi abbia avuto in questi giorni il benché minimo ripensamento.