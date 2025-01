Helena squalificata? Giornalista fa uno spoiler bomba: “fuori senza televoto”

Helena Prestes potrebbe essere squalificata dal Grande Fratello. Questa è la teoria più accreditata dopo l’annullamento del televoto. Il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda mercoledì sera con la nuova diretta e promette numerosi colpi di scena.

Helena squalificata? Giornalista fa uno spoiler bomba: “senza televoto”

Secondo la giornalista Grazia Sambruna, proprio Helena Prestes potrebbe essere squalificata senza passare nemmeno dal televoto.

Ecco cosa scrive su “X”:

Non è stato ancora deciso niente in modo definitivo, ma mi arriva all’orecchio la voce per cui uno dei provvedimenti disciplinari sarebbe la squalifica in diretta di Helena, senza televoto, senza appello.

Non è stato ancora deciso niente in modo definitivo, ma mi arriva all’orecchio voce per cui uno dei provvedimenti disciplinari sarebbe la squalifica in diretta di Helena, senza televoto, senza appello. Vedremo mercoledì #GrandeFratello — GraceSomehow (@LaSambruna) January 6, 2025



La Sambruna aggiunge:

Raga non ho scritto che Helena verrà SICURAMENTE SQUALIFICATA in diretta mercoledì. Ho scritto che PER IL MOMENTO pare essere questo il provvedimento disciplinare che ha più probabilità d’esser preso per lei. Hanno da passare ancora tre giorni, calma.

A questo punto non ci resta che attendere mercoledì sera. Tuttavia, visto che la Sambruna è una giornalista accreditata e non sta parlando il solito gossipparo di turno, mi viene da pensare che questa indiscrezione potrebbe essere veritiera.

La scheda della Prestes

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.