Helena smaschera Shaila e Lorenzo: spuntano i video

Helena Prestes ha svelato di essersi innamorata di Lorenzo Spolverato. La stessa confessione è stata fatta da Shaila Gatta in Spagna, dove attualmente i due vivono come due piccioncini dopo aver copulato convinti che nessuno (in Italia) possa scoprirlo.

Nel frattempo, al Grande Fratello italiano, Helena Prestes si è confidata con Jessica Morlacchi sbugiardando il modello che dice di aver vissuto in povertà, ma faceva le vacanze a Sharm el-Sheikh.

“A me lui ha detto che Shaila non gli piace. L’ha detto quando si è freddato? Può essere”. Le parole di Helena corrispondono assolutamente a verità. La scorsa settimana Lorenzo le confidava che Shaila non gli piaceva come donna.

Helena ascolta Jessica! Lorenzo è preso da Shaila….

Non è l’uomo per te ❤️#GrandeFratello pic.twitter.com/1AQA9VsNod — Krino Viper ️‍ (@VittorioKrino) October 23, 2024



Nel frattempo, nelle stesse giornate, anche Shaila mentiva a Helena dicendole di vederlo solo come un fratello:

Non lo vedo con gli occhi di una persona che vorrei al mio fianco. A me piace Javier, mi piace sempre di più, mi sento trasportata. Lorenzo mi dispiaceva perderlo come amico.

Helena parla di Javier e Shaila e commenta l’ultima diretta del GF

Nel frattempo Helena, confidandosi con Luca Calvani, ha anche parlato di Javier e Shaila menzionando l’ultima diretta del GF: “Come si fa a lasciare un uomo così carino? E’ una brava persona, mi è dispiaciuto come è andata… lei di cosa era arrabbiata? Shaila ha chiesto a lui di non dire certe cose che ora lui ha detto, ha detto tutto”.

Helena è ancora troppo presa da Lorenzo e lunedì, quando rientrerà insieme a Shaila, purtroppo per lei si prenderà una bella cantonata.