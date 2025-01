Helena Prestes, l’indignazione dei media brasiliani dopo l’eliminazione: il Grande Fratello diventa un “caso” internazionale

L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha scatenato una rivolta social di dimensioni internazionali. Migliaia di fan brasiliani dell’ex gieffina stanno protestando contro l’esito del televoto, che ha attirato l’attenzione dei media brasiliani. Numerosi siti e quotidiani brasiliani, tra cui il Correio Braziliense, hanno dato risalto alla vicenda, sollevando dubbi sulla correttezza del televoto e segnalando presunti attacchi xenofobi subiti dalla modella durante il reality.

L’Indignazione dei media brasiliani dopo l’eliminazione di Helena Prestes dal GF

Il Correio Braziliense ha dedicato un articolo critico, parlando di una presunta incoerenza tra il sentimento espresso sui social e i risultati del televoto. Secondo il quotidiano, potrebbero essere stati utilizzati bot per influenzare il voto a favore di Shaila Gatta, contribuendo all’eliminazione di Helena.

Un estratto dall’articolo recita: “La comunità di fan della modella ha evidenziato attacchi e minacce xenofobe nei confronti di Helena. Gli internauti hanno notato anche un’incoerenza nel risultato delle votazioni, con la presunta presenza di bot tra i voti conteggiati e l’esclusione dei voti inviati tramite SMS con il nome di un altro partecipante, Shaila.”

Le accuse di Xenofobia

Durante il suo soggiorno nella casa del Grande Fratello, Helena ha subito numerosi attacchi personali. Alcuni concorrenti avrebbero fatto commenti xenofobi e offensivi nei suoi confronti, contribuendo a creare un clima ostile. Questo ha sollevato un ulteriore dibattito sui social riguardo alla giustizia dell’eliminazione.

La modella brasiliana è stata eliminata con il 51% dei voti, una percentuale che molti fan hanno giudicato sospetta. Secondo Marie Claire Brazil, Helena è stata percepita come la “perseguitata” dell’edizione, e l’esito del televoto è stato visto come ingiusto. L’articolo sottolinea: “Helena Prestes è diventata uno degli argomenti più chiacchierati su X, con fan che hanno chiesto di rifare il televoto per presunte irregolarità.”

Tuttavia, la realtà è che l’eliminazione di Helena è avvenuta in base alla domanda specifica del televoto: “Chi vuoi eliminare?”. Diversi fanclub si sono uniti per votare contro Helena, una pratica comune nel Grande Fratello che ha già portato all’uscita di concorrenti molto amati nelle edizioni passate.

La vicenda di Helena Prestes ha acceso un dibattito internazionale, evidenziando questioni di xenofobia e possibili irregolarità nel televoto. La protesta dei fan brasiliani continua, portando l’attenzione su un caso che ha superato i confini italiani.