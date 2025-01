Helena Prestes squalificata dal Grande Fratello? Dayane Mello interviene: ecco cosa ha scritto

Il Grande Fratello ha recentemente annunciato l’annullamento del televoto settimanale a causa di un provvedimento disciplinare, scatenando speculazioni su una possibile squalifica imminente. Tra le protagoniste coinvolte, spicca il nome di Helena Prestes. In questo momento delicato, non è mancato il supporto dell’amica di lunga data Dayane Mello, che ha espresso il suo affetto tramite un sentito messaggio sui social.

Dayane Mello e il messaggio di supporto a Helena Prestes

Poche ore dopo l’annuncio ufficiale del provvedimento disciplinare, Dayane Mello, ex partecipante del Grande Fratello Vip 5, ha condiviso un messaggio su “X”, mostrando tutto il suo sostegno ad Helena Prestes:

So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco, agli attacchi personali e ai propri sentimenti. Forza amiga, te amo muito!

Questa dichiarazione arriva dopo il messaggio di solidarietà di un’altra ex gieffina, Nikita Pelizon, sottolineando il forte legame che unisce Helena alle sue amiche.

Un’amicizia profonda e duratura

L’amicizia tra Dayane Mello ed Helena Prestes ha radici profonde, risalenti a ben prima della loro partecipazione ai reality show.

Entrambe originarie del Brasile, si sono conosciute durante un’esperienza lavorativa in Cile come modelle, e da allora il loro legame è cresciuto, diventando sempre più forte.

Durante una sorpresa fatta a Helena nel corso del reality, Dayane ha condiviso parole commoventi:

Sono tanto fiera di te. Sei cresciuta tantissimo, davvero. Sei cambiata e cresciuta tanto. Ti ricordi quando avevamo 17 anni e tutto quello che abbiamo passato insieme? La difficoltà della vita, ti ricordi? Quante cose belle. Quattro anni fa, prima di entrare nel GF, ti ricordi il supporto che mi hai dato? Mi sei stata vicina nel momento del mio lutto. Ci siamo amate e odiate, ma così sono i fratelli. Tu sei la sorella che Dio mi ha dato.

Questo legame forte e fraterno si riflette nelle parole di Dayane, che considera Helena come una vera e propria sorella, una parte fondamentale della sua “famiglia” costruita con amore e affetto nel corso degli anni.

Mentre il pubblico attende con ansia la puntata di mercoledì del Grande Fratello, che potrebbe vedere la squalifica di Helena Prestes, il supporto di Dayane Mello non passa inosservato.

La loro amicizia è una dimostrazione di come i legami autentici possano resistere alle pressioni e alle difficoltà, anche in un contesto complesso come quello di un reality show.