Helena Prestes, perché la madre ha chiuso ogni rapporto con lei? La rivelazione a Zeudi

Helena Prestes svela il motivo scioccante per cui la madre ha deciso di non parlarle più dopo la sua esperienza a L’Isola dei Famosi.

Una delle protagoniste più discusse dell’attuale edizione del Grande Fratello – Helena Prestes – ha deciso di raccontarsi senza filtri, rivelando dettagli inediti sul suo complicato rapporto familiare. La modella, già nota per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ha svelato che sua madre ha deciso di interrompere ogni rapporto con lei dopo il suo ritorno dall’Honduras. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Il difficile rapporto tra Helena Prestes e la madre

Durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, Helena aveva ricevuto un video messaggio carico d’affetto da parte della madre. Tuttavia, al rientro dal reality, le cose tra loro sono precipitate in maniera irreparabile. A raccontarlo è stata la stessa Helena durante una conversazione con Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello.

“Le cose con mia madre sono molto complicate. Lei ha scelto di non starmi più vicino”, ha confessato la Prestes, lasciando Zeudi e il pubblico senza parole.

Secondo quanto rivelato da Helena, la rottura con la madre sarebbe avvenuta a causa di una decisione economica. Dopo L’Isola dei Famosi, l’ex compagno della modella voleva un figlio e lei, non sentendosi ancora pronta, aveva deciso di mettere da parte dei soldi. A causa di questa scelta, Helena ha dovuto smettere di inviare il sostegno economico mensile alla madre, una notizia che la donna non ha accettato bene.

“Appena sono uscita da L’Isola dei Famosi, il mio ex compagno voleva un figlio. Io non mi sentivo pronta, inoltre volevo mettere da parte qualcosa. Così ho detto a mia madre: ‘Mamma, non posso più mandarti i soldi’”, ha raccontato la modella.

Una scelta che ha segnato l’inizio di una frattura insanabile: “Da quel momento lei non mi ha mai voluto parlare. Mi diceva che mi ero montata la testa e che non le volevo più mandare i soldi”.

Il silenzio della madre e l’isolamento di Helena

La madre della Prestes, ferita dalla decisione della figlia, ha deciso di tagliare completamente i ponti, arrivando persino a cambiare numero di telefono per non farsi più rintracciare. Helena ha cercato in tutti i modi di ricontattarla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

“Qualche mese dopo il mio ex mi ha lasciata e io sono andata in Brasile, ma mia mamma era sparita, aveva chiuso tutto”, ha rivelato con voce rotta dall’emozione. “Ho chiamato mia zia per chiederle informazioni e di fare da intermediaria, ma nulla. La sorella di mia mamma mi ha detto: ‘Sta bene, ma non vuole parlare con te e non vuole che ti dia il suo nuovo numero di telefono’”.

Un racconto che ha toccato il cuore dei telespettatori e che ha scatenato un acceso dibattito sui social. Helena, nonostante il dolore, non smette di sperare in una riconciliazione: “Io cercavo almeno di parlarle, ho solo saputo che era viva. Però non mi parla”.