Helena Prestes è incinta? Le foto col test di gravidanza fanno impazzire il web

Helena Prestes e Javier Martinez beccati in farmacia a Milano con un test di gravidanza: ecco cosa ha detto la modella del Grande Fratello.

Il gossip impazza sul web: Helena Prestes è incinta? La modella brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello, è stata fotografata insieme a Javier Martinez mentre acquistava un test di gravidanza in una farmacia di Milano. Le immagini esclusive, pubblicate dal settimanale Nuovo, hanno immediatamente scatenato i fan del reality di Canale 5.

Helena Prestes è incinta di Javier Martinez?

Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello conosce bene la storia d’amore nata tra Helena e Javier all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, la coppia sembra oggi più unita che mai. Usciti dal reality, i due ex gieffini hanno continuato a frequentarsi e si sono mostrati sempre più affiatati, tra viaggi romantici, eventi pubblici e momenti di quotidianità condivisi sui social.

Ma l’acquisto del test di gravidanza ha aperto a un nuovo scenario: Helena Prestes è davvero in dolce attesa?

Interpellata dal settimanale Nuovo, Helena non ha confermato né smentito la possibile gravidanza, lasciando però trapelare qualcosa di molto interessante: “In questo momento non posso svelare nulla. Avere un figlio è il mio sogno più grande, anzi il nostro sogno. Javier è d’accordo con me. Stiamo pensando di fare dei cambiamenti importanti, anche nella nostra convivenza: viviamo un po’ a casa mia a Milano, un po’ a casa sua a Macerata, ma l’idea è quella di cercare una casa tutta nostra nel capoluogo lombardo”.

Una dichiarazione che non fa altro che alimentare la curiosità: che la coppia stia davvero per allargare la famiglia?

Intanto, i fan attendono con trepidazione ulteriori sviluppi e un’eventuale conferma della gravidanza. Nel frattempo, auguriamo il meglio a Helena Prestes e Javier Martinez, una delle coppie più amate nate tra le mura del Grande Fratello.