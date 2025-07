Helena Prestes incinta di Javier? La clamorosa segnalazione

Helena Prestes è incinta di Javier Martinez? Una fan fa una una clamorosa indiscrezione.

Javier e Helena incendiano i fan: bacio sulla pancia e scatta il sospetto di un bebè in arrivo

Il loro amore sembra attraversare un momento d’oro (lui sta così bene che non ha avuto paura di sbottare contro le Zelena in live, qui per il video). Le ultime storie Instagram condivise su contenuti esclusivi hanno infuocato ancora di più il fandom. Un semplice video è bastato per far impazzire i fan di Javier Martínez e Helena Prestes, ex coppia del Grande Fratello, oggi più affiatati che mai.

Nel breve filmato, visibile solo agli abbonati premium dei loro profili, Javier ha baciato con dolcezza la pancia di Helena e, sorridendo, ha chiesto: “Chi sarai? Un orsinho o una cavallinha?”

Un gesto d’affetto e una domanda che hanno immediatamente acceso la fantasia dei fan: Helena sarà in dolce attesa?

Il commento di Deianira Marzano: “Penso proprio che sia vero”

Non sono passati inosservati nemmeno gli occhi dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto da alcune follower delle segnalazioni riguardo a quel video. Nelle sue Instagram Stories ha riportato: “Javier le baciava la pancia e le chiedeva c’è un orsetto o una cavallina?”.

E ha aggiunto un commento chiaro e deciso:

“Se volete sapere la mia, io penso che sia vero. Escluso che, con tante donne che non riescono ad avere figli, si possa scherzare su un argomento del genere.”

Il web impazzisce: tra speranze e scetticismo

La clip ha innescato commenti appassionati su X (Twitter): “Ditemi che ho capito bene…”, “Non si sa se è vero, ma io sarei felicissima”, “A me non sembra uno scherzo, forse ci sono progetti in corso”.

Ma non tutti sono convinti: alcuni sospettano che potrebbe trattarsi di un gioco romantico, altri esprimono timore che si stia giocando con le emozioni dei fan: “Spero che Javier non stia prendendo in giro i nostri sentimenti. Da una parte penso sia uno scherzo, ma non credo che scherzerebbero su una cosa così delicata.”

Diffondiamo solo cose belle, e questo video di Javier che accarezza la pancia di Helena lo è decisamente #helevier pic.twitter.com/WnGDLf3y9b — Luca Azzola ⭐️⭐️ (@LucaCharmedFan) May 2, 2025

Cosa sappiamo davvero?

Per ora nessuna conferma da parte di Javier o Helena. E se da una parte la coppia sembra mostrare complicità e affetto, dall’altra manca qualsiasi dichiarazione ufficiale sul tema. I fan più attenti notano che il video è condiviso solo dietro pagamento, un dettaglio che alimenta ulteriori speculazioni: realtà o strategia social?