Helena Prestes, rissa al GF: la famiglia di Jessica Morlacchi interviene con una precisa richiesta

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello dopo l’episodio del bollitore lanciato da Helena Prestes. Social in subbuglio e la famiglia di Jessica interviene ufficialmente.

La discussione tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, culminata con il lancio di un bollitore e acqua da parte della modella brasiliana, ha provocato un vero e proprio putiferio dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello. Sui social, l’accaduto ha diviso il pubblico tra chi chiede la squalifica immediata di Helena e chi, invece, minimizza l’episodio, sostenendo che la responsabilità non sia solo della Prestes ma anche di Jessica.

I fan si dividono: Helena colpevole o provocata da Jessica?

Le reazioni online non si sono fatte attendere:

“Questo è da squalifica, spero che anche la famiglia di Jessica si muova e faccia qualcosa.”

“Tirare un bollitore e dell’acqua, serve altro per eliminarla?”

“Mi auguro davvero che la facciano uscire al più presto.”

Dall’altra parte, c’è chi difende Helena e accusa Jessica di aver contribuito alla tensione:

“Se squalificano Helena allora devono farlo con mezza casa.”

“Hanno fatto passare molte cose e adesso dovrebbero eliminare una perché ha lanciato per terra dell’acqua?”

“Invece che pensare al bollitore tirato per terra, pensassero alle offese che Jessica ha rivolto ad Helena.”

La famiglia di Jessica rompe il silenzio

La famiglia di Jessica Morlacchi è intervenuta ufficialmente tramite il profilo Instagram della cantante, dichiarando:

Questo non basta per squalificare Helena Prestes dal gioco? La famiglia di Jessica ovviamente si riserverà a prendere provvedimenti.

Inoltre, chi gestisce l’account ha condiviso un post in cui si chiede esplicitamente la squalifica di Helena:

Chiediamo la squalifica di Helena Prestes per il suo comportamento scorretto nei confronti di Jessica Morlacchi. Tali atteggiamenti sono inaccettabili di fronte a qualunque cosa e compromettono lo spirito di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Confidiamo che vengano adottati dei provvedimenti adeguati per tutelare tutti i partecipanti.

Cosa farà la produzione?

Il Grande Fratello non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma il gesto potrebbe portare a una decisione drastica. In attesa della prossima puntata, il pubblico resta con il fiato sospeso per scoprire quali provvedimenti verranno presi.