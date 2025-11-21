Helena Prestes fa una richiesta spiazzante ai suoi fan per Natale

Helena Prestes e la nuova lista di Natale dedicata ai fan: “Niente doppioni, per favore”

La tendenza inaugurata da alcuni ex protagonisti del Grande Fratello continua a far discutere. Anche quest’anno Helena Prestes ha deciso di condividere con le sue follower una lista di possibili regali natalizi, invitandole a scegliere solo ciò che può realmente esserle utile per arredare la nuova casa.

Sul suo canale privato – ma lo screenshot è circolato rapidamente online – la modella ha pubblicato il link a una wishlist Amazon che raccoglie oggetti selezionati personalmente. Insieme alla lista, alcune precise raccomandazioni: niente plastica, nessun articolo che non si adatti allo stile dell’abitazione e soprattutto evitare acquisti doppi. Seguendo quella selezione, assicura Helena, chi decide di farle un regalo spenderà bene i propri soldi.

La moda dei regali dai fan continua dopo il GF

Non è la prima volta che l’ex concorrente del reality ricorre a questo metodo. Già per il suo compleanno aveva creato un elenco simile, subito preso d’assalto da molte sostenitrici – in gran parte donne mature, a giudicare dai profili delle iscritte ai suoi canali – desiderose di farle un pensiero gradito.

Helena, però, non è l’unica ad aver adottato questa pratica. Anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e concorrente della stessa edizione del GF, era stata criticata per aver invitato i follower a comprare oggetti scelti da lei. Una tendenza che sembra essersi ormai consolidata e che, inevitabilmente, continua a suscitare reazioni contrastanti.