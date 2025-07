Helena Prestes e Javier Martinez si sposano? Lo scoop

Nozze in vista per Helena Prestes e Javier Martinez? Spunta lo scoop.

Helena Prestes e Javier Martinez pronti al grande passo? Il gossip parla di nozze in vista

Dopo il Grande Fratello, per Helena Prestes e Javier Martinez sembra arrivato il momento di pensare in grande. I due modelli, che hanno trasformato la loro complicità nata nella Casa in una vera e propria storia d’amore, continuano a far sognare i fan. E nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione che li riguarda da vicino: potrebbero presto convolare a nozze.

Dalla Casa alla vita vera: una storia che continua

Da quando il reality è finito, Helena e Javier non si sono più lasciati. La loro relazione è cresciuta lontano dalle telecamere, tra viaggi, progetti comuni e una quotidianità che condividono spesso anche sui social. La chimica vista in tv si è rivelata autentica anche fuori, e i follower non hanno mai smesso di fare il tifo per loro.

Il rumor della gravidanza e la reazione di Helena

Nei giorni scorsi, però, i fan più attenti avevano notato alcuni dettagli sospetti che hanno acceso un’altra voce di corridoio: Helena sarebbe incinta. Un gossip che ha preso piede rapidamente, costringendo la diretta interessata a chiarire tutto durante una live sui social.

Con tono deciso, la modella ha smentito il rumor e ha colto l’occasione per mandare un messaggio chiaro ai suoi follower:

“Dovete stare un po’ più calmi sennò vado via per sempre. Ho anche pensato di cancellare tutto e di sparire. Vi voglio bene, ma ogni settimana c’è una cosa nuova. Voglio condividere la mia vita, ma con serenità.”

Matrimonio in vista?

Ad accendere nuovamente i riflettori sulla coppia ci ha pensato Amedeo Venza, che ha lanciato un’indiscrezione molto interessante: Helena e Javier starebbero pensando di sposarsi. Secondo quanto riportato, la coppia avrebbe iniziato a parlare seriamente di matrimonio e l’idea sarebbe quella di celebrare le nozze nell’estate 2026.

Al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma l’entusiasmo dei fan è alle stelle.

Una coppia più solida che mai

In attesa di scoprire se davvero Helena e Javier pronunceranno presto il fatidico “sì”, una cosa è certa: i due appaiono affiatati, innamorati e sempre più complici. Che siano nozze o semplicemente una fase stabile della loro storia, sembrano vivere un momento davvero felice.