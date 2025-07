Helena Prestes è incinta? Lei rompe il silenzio

Helena Prestes è incinta? Lei rompe il silenzio e svela la verità.

La notizia di una presunta gravidanza per Helena Prestes, lanciata da un video in cui il compagno Javier Martinez le baciava affettuosamente la pancia, aveva fatto il giro dei social nel giro di poche ore. I fan della coppia, nata all’interno del Grande Fratello, si erano scatenati con messaggi pieni di entusiasmo, speranze e ipotesi su un possibile bebè in arrivo.

Helena Prestes è incinta? Lei rompe il silenzio

A smorzare ogni entusiasmo è arrivata proprio Helena, che tra i contenuti esclusivi per abbonati su Instagram ha chiarito una volta per tutte che non è incinta e ha anche aggiunto una frecciata rivolta a chi l’ha accusata di cercare visibilità: “Se continuate ad accusarmi di cercare hype con queste cose, smetto di postare”, avrebbe detto secondo quanto riportato dagli utenti.

La segnalazione a Lorenzo Pugnaloni: “Ha strumentalizzato la gravidanza”

A confermare lo sdegno di una parte del pubblico è stato anche Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato nelle sue storie una segnalazione ricevuta da un follower deluso:

“Lorenzo hai visto che Helena ha smentito la gravidanza? Dicendo anche che se i fan la accusano ancora di cercare hype con queste cose non posta più. Ha strumentalizzato la gravidanza per soddisfare i fan della coppia sapendo che tanta gente i figli non può averli. Siamo scioccati.”

A questo messaggio, Pugnaloni ha risposto così:

“A me quello che fa arrabbiare – guarda caso sempre dopo che parlo si smuovono le cose – è che poi si dà la colpa ai fan, alle persone che sono troppo invadenti ecc… Solito discorso: si getta l’amo, se ne parla, poi si smentisce. Solo questo.

Se fosse stato vero – nonostante non mi piacciano come coppia – sarei stato il primo a far loro gli auguri.”

Un gioco pericoloso con i sentimenti del pubblico?

Il gesto di Javier, che nel video si rivolgeva alla pancia di Helena chiedendosi “Chi sei? Un orsinho o una cavallinha?”, ha acceso speranze nei cuori dei fan. Ma a quanto pare, era tutto solo un momento scherzoso o affettuoso tra i due. Un gioco? Una trovata? O solo una scena fraintesa? Il punto è che la reazione pubblica non si è fatta attendere, e non tutti l’hanno presa bene.

Il dibattito è aperto: è lecito scherzare su un argomento così delicato? Per molti, la risposta è no. E le polemiche probabilmente non si spegneranno in fretta.