Helena Prestes disattiva i social: cosa sta succedendo con Javier

Da quando ha annunciato possibili azioni legali contro chi la diffamerà, Helena Prestes non si era più fatta vedere sul suo profilo Instagram. Ma il silenzio è stato rotto dal clic di un paparazzo: la modella brasiliana è stata immortalata insieme a Javier Martinez all’aeroporto, diretti – presumibilmente per motivi di lavoro – a New York.

“Vi avviso, azioni legali a chiunque metta in atto tali comportamenti”

L’episodio ha svelato una decisione drastica: dopo aver pubblicato un duro sfogo su X rivolto agli hater, Helena ha disattivato il suo account Instagram. In quel post aveva scritto parole chiare: “Vi avviso che qualsiasi tipo di diffamazione comporterà gravi conseguenze per l’autore. Ho incaricato un avvocato, pronto a inviare lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Qualsiasi tentativo di diffamazione… potrà comportare gravi conseguenze per l’autore.”

Le accuse di falsità e le insinuazioni che ha subito hanno portato la finalista del Grande Fratello alla scelta di allontanarsi dai social network, dove ormai era vittima di continui attacchi.

Il viaggio verso New York con Javier Martinez

Ieri, 19 agosto 2025, Helena è stata fotografata in aeroporto in compagnia di Javier Martinez, subito dopo un incontro con i fan. I due erano visibilmente diretti verso New York. Una partenza che, secondo le prime voci, è dovuta a impegni lavorativi. Ma il gesto parla anche di una pausa dalle tensioni vissute online.

I fan non sono stati silenti. Quando le foto della coppia sono state condivise da Deianira Marzano, sui social sono piovuti messaggi di affetto e solidarietà: “Buon viaggio ragazzi”, “Buon lavoro Helena”, “Beati loro che vanno a New York”.

Helena provoca invidia perché è unica che ha fatto qualcosa dopo il GF

Helena avrebbe vinto il GF se non ci fossero stati i fans tossici delle altre persone …forza Helena❤️.#helevier #helenaprestes pic.twitter.com/M3GtGZJvi7 — (@NathanDarioDLM) August 19, 2025