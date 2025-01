Helena Prestes e Dayane Mello insieme dopo l’eliminazione dal GF: il video diventa virale

Helena Prestes, così come Dayane Mello, è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello. Dopo la sua clamorosa eliminazione, le modelle si sono ritrovate condividendo un video ironico che ha fatto letteralmente impazzire gli estimatori.

Helena Prestes e Dayane Mello di nuovo insieme dopo l’eliminazione

Dayane Mello e Helena Prestes si sono ritrovate in ascensore sfoderando il mitico tormentone: “Alfonso… sono istanca”. Ed infatti, proprio la modella brasiliana, poche ore prima dell’eliminazione, aveva risposto in questo modo al conduttore che le chiedeva lumi sulla sua relazione con Zeudi Di Palma.

Dayane fa una sorpresa ad Helena: le sue parole al GF

Sono tanto fiera di te. Sei cresciuta tantissimo, davvero. Sei cambiata e cresciuta tanto. Ti ricordi quando avevamo 17 anni e tutto quello che abbiamo passato insieme? La difficoltà della vita, ti ricordi? Quante cose belle. Quattro anni fa, prima di entrare nel Gf, ti ricordi il supporto che mi hai dato? Mi sei stata vicina nel momento del mio lutto. Ci siamo amate e odiate, ma così sono i fratelli. Tu sei la sorella che Dio mi ha dato. Vivere questa emozione è difficile anche per me. Sono troppo orgogliosa di te, devi essere forte e non devi mollare. Sono emozionata e non so più che cosa dire. Ci siamo conosciute in Chile, la nostra prima esperienza lavorativa come modella. Lei si stava truccando nello specchio e mi accoglie con tutto l’amore nel mondo. Dico sempre che Helena è la sorella che Dio mi ha dato. La famiglia è anche quella che ti costruisci da sola.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.