La tensione nella casa del Grande Fratello continua a crescere, con ripercussioni sempre più evidenti sui concorrenti. L’ultimo episodio che ha scosso il pubblico e i partecipanti riguarda Helena Prestes, protagonista di un attacco di panico avvenuto in confessionale. Un momento delicato, raccontato con apprensione da Luca Calvani, che si trovava al suo fianco.

Secondo le dichiarazioni di Calvani, tutto sarebbe accaduto dopo una puntata particolarmente tesa del reality, seguita da un acceso litigio tra Helena Prestes e Shaila Gatta. L’attore, visibilmente scosso, ha condiviso il proprio punto di vista:

Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale. Ero da solo con lei, ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure non sapevo cosa fare. Non la potevo nemmeno… non si faceva toccare.

La difficoltà di gestire una situazione tanto delicata ha lasciato un segno evidente sull’attore, che ha mostrato grande empatia nei confronti della modella.

Helena Prestes ha confessato il proprio malessere in una riflessione amara. Da settimane, la modella lamenta un clima ostile nella casa, sottolineando la difficoltà di trovare un punto di equilibrio.

Non ce la faccio più, nessuno ammette i propri errori. Troppo stress, troppi litigi. Dal giorno uno penso che non mi va di stare qua.

